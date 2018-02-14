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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    , Estonya önünde

    Türkiye, Estonya önünde

    Kadın takımımızın Estonya maçı saat 19.00’da A.Şahenk’te

    A Milli Kadın Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 4. maçında bugün Estonya'yı konuk edecek. Ay Yıldızlılarımızla Estonya arasında oynanacak maç, Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. B Grubu'nda lider olan Millilerimizin Estonya maçını Spor naklen verecek.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:00
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