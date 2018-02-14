Potanın Perileri 4'te 4 yaptı!
2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye, Estonya’yı 86-48 yendi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya'yı 86-48 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.
Karşılaşmaya Işıl Alben, Olcay Çakır Turgut, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, oyunun başında hücumda skor bulmakta zorlandı. Bu bölümde dış atışlardan isabet bulan Estonya, 3'üncü dakikada durumu 8-1'e getirdi. Tuğçe Canıtez ve Işıl Alben'in basketleriyle skor üreten ay-yıldızlılar, 5'inci dakikada 10-8'lik üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin ilk periyotunu 21-16 önde tamamlayan millilerimiz, ikinci çeyreğin başında İlayda, Cansu ve Bahar'ın sayılarıyla skor kaydetti. A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmanın ilk yarısını da 38-19 önde kapattı.
3'üncü periyotun başında topu pota altına indirerek hücum eden milliler, yakaladığı 8-0'lık seriyle durumu 46-19'a getirdi. Anderson'ın turnikesiyle ikinci yarıdaki ilk sayılarını kaydeden Estonya karşısında ay-yıldızlılar, 3'üncü periyotu 65-28 önde kapattı. Karşılaşmanın son çeyreğinde de skor avantajını koruyan A Milli Kadın Basketbol Takımı, mücadeleden 86-48'lik galibiyetle ayrıldı.
Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:51
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Toplam 1
Yorum
skiski iyi güzelde Barış Herseğin ne işi var bu takımda kendi takımında süre dahi alamayan oyuncunun milli takıma çağrılmasını anlamıyorum
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Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 8
Yorum
Egeli FB li Harika bir oyuncu fb deki diger oyuncularin yüzleri kizariyormu acaba keske bunun gibi iki oyuncu daha olsa kimse tutamaz alexi unutturacak
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Eboue'nin görevi belli oldu
Toplam 2
Yorum
austin ya yardım güzel de altyapı ve scout için bi yeterlilik olmalı.oyuncu seçmek öyle herkesin yapabileceği bişey değil.ii göz ii akıl lazım.
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