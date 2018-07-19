Periler seçildi – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Periler seçildi

    Periler seçildi
    A Milli 'un 2018 Dünya Kupası aday kadrosu belli oldu: M. Gülcan, M. Bakırcıoğlu, E. Emirtekiz, T. Canıtez, P.Bilgiç, E. Ural, T. Şenyürek, A. Cora, I. Alben, G. Başaran, M. Aydın, İ.Güner, A.Yalçın, O. Çakır, Holingsvorth, B.Çağlar, C. Köksal ve F. Nakkaşoğlu.

    1. 19.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Periler seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN