Potanın perisi iddialı konuştu – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Potanın perisi iddialı konuştu

    Potanın perisi iddialı konuştu
    A Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Tuğçe Canıtez, gelecek ay düzenlenecek Dünya Şampiyonası'yla ilgili konuştu. 'da madalya alacaklarına inandığını kaydeden başarılı sporcu, "Güzel bir hazırlık süreci geçiriyoruz. , ve ile hazırlık maçları oynayacağız. 'ye yeni bir zafer yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
    1. 8.8.2018
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