Cora “Belarus karşısında kazanmak istiyoruz”
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın başarılı isimlerinden Ayşe Cora, Belarus maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu maça iyi hazırlanarak deplasmanda kazanmak istiyoruz” dedi.
"AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIK"
Türkiye'de kadın basketbolunun son 10 senede çok büyü bir yükseliş yaşadığını söyleyen Cora, "Türkiye, kadın basketbolda son 10 yılda büyük bir yükseliş yaşadı. Biz de yeni jenerasyon olarak bunu sürdürmek istiyoruz. Euroleague ve Eurocup'ta önemli başarılara imza attık, iyi işler yapmaya da devam ediyoruz. Kulüp takımı da olsak Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bunun avantajını aynı şekilde milli takıma da yansıtarak iyi sonuçlar almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:57
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Jeremain Lens krediyi tüketti
Toplam 12
Yorum
sportmen Jeremi Lens geçen yılki FB nin en iyisi ise burada bir problem var demektir.
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Aykut Kocaman patladı
Toplam 10
Yorum
UZMAN HAKEM GOLÜ VERME, OFSAYTI GÖRME ANLARIMDA YAHU ALPERİ GADDARCA BİÇİYORLAR BUNU GÖRÜPTE FAUL VERİPTE KIRMIZIYLA ATMAYAN KASAP HAKEMLER HARAM OLSUN
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Aykut Kocaman patladı
Toplam 10
Yorum
sportmen Kocaman 3 yıldır FB için ağlıyor.Kendi takımı ile uğraşacağına hala BJK ve Şenol ile uğraşıyor.Bırak git artık.Anladık yapamazsın takım yok
Cora “Belarus karşısında kazanmak istiyoruz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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