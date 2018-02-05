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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Cora “ karşısında kazanmak istiyoruz”

    Cora “Belarus karşısında kazanmak istiyoruz”

    A Milli Takımı’nın başarılı isimlerinden , maçı öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu maça iyi hazırlanarak deplasmanda kazanmak istiyoruz” dedi.

    ve Estonya ile oynanacak olan Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmaları öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen A Milli Takımı'nda başarılı oyuncu , Belarus maçını kazanabileceklerini söyledi. Gruptaki en güçlü rakiple karşılaşacaklarının altını çizen Cora, "Belarus, gruptaki en güçlü rakiplerimizden birisi. Bu maç için deplasmana gideceğiz. 2. kez toplanıyoruz ve herkes hazır şekilde geldi buraya. Sezon içinde herkes antrenmanlı ve maçlarda iyi süreler buluyor. Bu maç kolay geçmeyecektir, çünkü iyi bir takımla oynayacağız. Biz de basketbol sistemimizi ortaya koyarak iyi bir galibiyet alabiliriz" diye konuştu.

    "AVRUPA'DA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIK"
    'de kadın basketbolunun son 10 senede çok büyü bir yükseliş yaşadığını söyleyen Cora, "Türkiye, kadın basketbolda son 10 yılda büyük bir yükseliş yaşadı. Biz de yeni jenerasyon olarak bunu sürdürmek istiyoruz. Euroleague ve Eurocup'ta önemli başarılara imza attık, iyi işler yapmaya da devam ediyoruz. Kulüp takımı da olsak Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bunun avantajını aynı şekilde milli takıma da yansıtarak iyi sonuçlar almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:57
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