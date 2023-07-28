Devler firarda

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12-20 Ağustos arasında İstanbul'da çıkacağı FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası öncesi kriz çıktı. Hazırlık kampı için İtalya'nın Bormio bölgesine hareket eden ay-yıldızlılarda önemli isimlerin kafilede yer almaması dikkat çekti.

LARKİN RAPORLU

Cedi Osman'ın yorgunluk sebebiyle gelmek istemediği milli takımda, Alperen Şengün'ün sadece resmi maçlarda oynamayı talep ettiği iddia edildi. Wilbekin'in gelmeyeceği millilerde, Larkin'e de '2 hafta oynayamaz raporu verildi. Krizin çözülmesi için büyük uğraş veriliyor.

İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna'yla karşılaşacak millilerde Cedi ve Alperen'in yanı sıra devşirme oyuncular Larkin ile Wilbekin de aday kadroya alınmadı.

Ev sahibi Antalya

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarına Antalya ev sahipliği yapacak. 25 takımlı eleme maçları, 24 Eylül-1 Ekim arasında olacak. 3 ekibin elemeden geleceği 32 takımlı turnuvaya Bursa, Darüşşafaka, G.Saray, Karşıyaka ve TOFAŞ direkt katılacak.