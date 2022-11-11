Ergin Ataman: Kimse küçümsemesin!

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'mız FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde Belçika'yı mağlup etti. Başantrenör Ergin Ataman karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Çocukları kutluyorum. Türk Milli Takımı'na yakışır şekilde, tam bir takım oyunu oynadılar. Müthiş savunma yaptılar. Seyirci de çok iyiydi."

"Takım halinde hep birlikte mücadele ederek çok değerli bir galibiyet aldık. Kimse Belçika'yı küçümsemesin. Bu takım, bir önceki maçta Sırbistan'ı, Sırbistan'da yendi. Bizi şimdi çok zorlu bir maç bekliyor. Aynı mücadeleyi Sırbistan karşısında verip, kazanmaya çalışacağız"