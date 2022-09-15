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FIBA Türkiye - Gürcistan maçıyla ilgili açıklama yaptı

FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda oynanan ve birtakım olayların yaşandığı Türkiye-Gürcistan maçıyla ilgili Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan (FIBA) açıklama geldi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 19:49 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 19:50
FIBA Türkiye - Gürcistan maçıyla ilgili açıklama yaptı

Yapılan açıklamada; Gürcistanlı basketbolcular Goga Bitadze, Duda Sanadze, Tornike Shengelia, Türkiye A Milli Takımı'nın oyuncusu Furkan Korkmaz ve ilgili ulusal federasyonlara sportmenlik dışı davranışlarda bulundukları gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldığı kaydedildi.

FIBA'nın ayrıca herhangi bir disiplin cezası kararı verilmeden önce tüm taraflardan soruşturmadaki konumlarını belirtmelerini talep ettiği belirtildi.

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