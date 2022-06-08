"Milli forma için hep hazırım"

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli sporcu Furkan Korkmaz, milli takım için her zaman hazır olacağını söyledi. Milli takımın kendisi için önemini anlatan Furkan, "Çok yoğun ve önemli bir yaz olacak. Milli takımın benim için anlamı çok derin. Bu yüzden sezon ne kadar uzun olursa olsun ihtiyaç duyulduğunda milli takım için hep hazır olacağım" ifadelerini kullandı. Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda potansiyelli oyuncuların olduğuna değinen Furkan, şunları kaydetti.



"BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDEBİLİRİZ"

"Kadroda potansiyelli isimlerin bulunmasının ülkemiz için çok gurur verici bir tablo olduğunu düşünüyorum. Çok genç ve yetenekli bir jenerasyona sahibiz. Ayrıca tecrübeliyiz. NBA'den birçok oyuncumuz mevcut. Avrupa'nın en üst seviyesinde mücadele eden oyuncularımız da bulunuyor. Potansiyelimiz var ve bu potansiyelimizi sahada gösterecek güce de sahibiz. Günün sonunda takım olarak potansiyelimiz yüksek ve önemli başarılar elde edebiliriz.