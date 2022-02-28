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Türkiye - Yunanistan basketbol milli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, dördüncü maçında bu akşam sahasında Yunanistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde basketbol severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini ve karşılaşmanın detaylarını merak ediyorlar. Peki Türkiye - Yunanistan maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 17:29
Türkiye - Yunanistan basketbol milli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye grubundaki ilk maçta deplasmanda Belarus'a 84-70 mağlup oldu. Millilerimiz, sahasında Büyük Britanya'yı 84-67 yenmeyi başardı. Ay-yıldızlılar, Yunanistan'a ise deplasmanda 72-71 mağlup oldu.

B Grubu'nda Türkiye 1 galibiyet, 2 yenilgi ile ikinci sırada. Rakip Yunanistan ise liderlik koltuğunda oturuyor.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK?

Türkiye - Yunanistan maçı bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

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