Haberler Basket Erkek Milli Son dakika spor haberi: Cedi Osman'dan flaş hamle! Eleştiriler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı

Son dakika spor haberi: Cedi Osman'dan flaş hamle! Eleştiriler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı

Son dakika spor haberleri... A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde Yunanistan'a mağlup olarak Tokyo'ya gitme şansını yitirdi. Bu sonucun ardından büyük eleştirilere maruz kalan Cedi Osman, sosyal medya hesaplarını kapattı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:04
Son dakika spor haberi: Cedi Osman'dan flaş hamle! Eleştiriler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı

FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Yunanistan'a 81-63 mağlup olup elenmesinin ardından milli basketbolcular, sosyal medya üzerinden büyük eleştirilere maruz kaldı. Bu isimlerden biri olan Cedi Osman'dan flaş bir hamle geldi.

Maçın ardından açıklama yapan ve alınan kötü sonuç nedeniyle özür dileyen milli sporcu, eleştirilere dayanamayıp çareyi sosyal medya hesaplarını kapatmakta buldu. Kariyerini NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta sürdüren Cedi, Yunanistan maçında sadece 4 sayı atıp hayal kırıklığı yaratmıştı.

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