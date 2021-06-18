Haberler Basket Erkek Milli Türkiye-Rusya : 80-62 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Türkiye-Rusya : 80-62 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... 'nın şehrinde 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 'nde mücadele edecek , hazırlık maçında Rusya'yı 80-62 yendi. İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 22:16
Türkiye-Rusya : 80-62 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Karşılaşmanın başında dış atışlarda başarılı olamayan milliler, ilk çeyreği 19-17 geride geçti. ile pota altında ikinci periyotta etkili olan Türkiye, Doğuş ile çeyreğin son dakikası içinde bulduğu basketle 34-33 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.

Maçın ikinci yarısında ve Cedi Osman'ı da etkili kullanan , 3. periyodu 56-51 önde tamamladı.

Son periyotta tüm oyuncularıyla etkili bir performans sergileyen Türkiye, karşılaşmayı 18 sayı farkla 80-62 kazandı.

, yarın hazırlık maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yine Rusya ile karşılaşacak.

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