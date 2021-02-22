Türkiye-Hırvatistan: 84-78 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, grup lideri Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. EuroBasket biletini cumartesi günü alan 12 Dev Adam, grubun son maçında rakibini mağlup etti.
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN: 21-21 (1. PERİYOT SONUCU)
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN: 42-40 (İLK YARI SONUCU)
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN: 62-65 (3. PERİYOT SONUCU)
MİLLİLER 999. MAÇINA ÇIKTI
2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Hırvatistan ile karşılaşan A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 999. maçına çıktı.
Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 85 yıllık tarihinde 998 karşılaşmaya çıktı. Bunların 512'sini kazanan Türkiye, 485 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.