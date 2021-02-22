Haberler Basket Erkek Milli Türkiye-Hırvatistan: 84-78 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 84-78 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

, 'ndaki son maçında grup lideri ile karşı karşıya geldi. Gruptaki son maçına çıkan , rakibini 84-78 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:47
Türkiye-Hırvatistan: 84-78 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'nda , grup lideri ile karşı karşıya geldi. biletini cumartesi günü alan , grubun son maçında rakibini mağlup etti.

- HIRVATİSTAN: 21-21 (1. PERİYOT SONUCU)

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN: 42-40 (İLK YARI SONUCU)

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN: 62-65 (3. PERİYOT SONUCU)

MİLLİLER 999. MAÇINA ÇIKTI

(EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki altıncı ve son maçında Hırvatistan ile karşılaşan , tarihindeki 999. maçına çıktı.

Tarihindeki ilk maçını ile 24 Haziran 1936'da yapan , 85 yıllık tarihinde 998 karşılaşmaya çıktı. Bunların 512'sini kazanan Türkiye, 485 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

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