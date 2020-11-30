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Portakalı soyduk

12 Dev Adam, 4. maçında ’yı yenip grupta ilk zaferini aldı

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 22:56 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Portakalı soyduk
A Millit Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 D Grubu 4. hafta maçında 'yı 73-71 yendi. Ay-yıldızlılar bu sonuçla grupta ilk galibiyetini elde ederken, Hollanda ise ikinci kez mağlup oldu. Maça Larkin'in basketleriyle başlayan , 5. dakikada 11-5 öne geçti. Milli Takımımız, Larkin ve Alperen Şengün'ün sayıları ile ilk periyodu 24-14 önde bitirdi. İkinci çeyreği de Larkin'in sayılarıyla 41-37'lik skorla geçti.

SON ÇEYREKTE
3. periyodun ilk bölümünde hücumda zorlanan milli takım karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden sayı üreten Hollanda, skoru 46-43 yaptı. Son çeyreğe 55-55 berabere girildi. Son periyoda iyi başlayan Milli Takım, Larkin ve Metecan'in basketleriyle 68-62 öne geçti. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan , maçı kazandı.
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