Portakalı soyduk

A Millit Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4. hafta maçında Hollanda'yı 73-71 yendi. Ay-yıldızlılar bu sonuçla grupta ilk galibiyetini elde ederken, Hollanda ise ikinci kez mağlup oldu. Maça Larkin'in basketleriyle başlayan Milli Takım, 5. dakikada 11-5 öne geçti. Milli Takımımız, Larkin ve Alperen Şengün'ün sayıları ile ilk periyodu 24-14 önde bitirdi. İkinci çeyreği de Larkin'in sayılarıyla 41-37'lik skorla geçti.
SON ÇEYREKTE
3. periyodun ilk bölümünde hücumda zorlanan milli takım karşısında üç sayı çizgisinin gerisinden sayı üreten Hollanda, skoru 46-43 yaptı. Son çeyreğe 55-55 berabere girildi. Son periyoda iyi başlayan Milli Takım, Larkin ve Metecan'in basketleriyle 68-62 öne geçti. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Türkiye, maçı kazandı.