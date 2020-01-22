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22 Ocak 2020, Çarşamba
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‘Kendi yolumuzu çizeceğiz’

‘Kendi yolumuzu çizeceğiz’

76'ERS'ta forma giyen , 'yla ilgili konuştu.

76'ERS'ta forma giyen , 'yla ilgili konuştu. Milli basketbolcu, eleme turnuvasıyla ilgili; "Uruguay ve Çekya ile aynı gruptayız. Çok yetenekli bir jenerasyona sahibiz. 'da kendimiz gibi oynayacağız. Kendi yolumuzu çizeceğiz" dedi.
  1. 22.1.2020
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