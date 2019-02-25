A Milli Erkek Basketbol Takımı İspanya’ya 74-58 yenildi

Tenerife kentindeki Santiago Martin Arena'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmaya millilerimiz iyi bir giriş yapamadı. Hücumda düşük yüzdede kalan Türkiye, savunmada rakibi top kayıplarına ve zor şutlara itse de ilk 5 dakikayı 12-5 geride kapattı. Periyotun ikinci bölümünde dış atışlardaki etkinliği ile farkın kapanmasına izin vermeyen İspanya 2. çeyreğe 9 sayı farkla önde girdi (25-16). İkinci çeyreğin ilk dakikalarında iki takımda hücumda zorlandı. Periyot başında arka arkaya hızlı hücumlar bulan İspanya farkı çift hanelere çıkartınca millilerimiz mola aldı (29-19). Çeyreğin sonuna doğru milliler toparlansa da ev sahibi ekip Abalde ve Brizuela önderliğinde zor şutlardan çıkarttığı sayılarla farkın erimesini engelledi. İlk yarı, 47-36 İspanya üstünlüğü ile tamamlandı.



Üçüncü periyotta İspanya'yı arka arkaya top kayıplarına zorlayarak başlayan Türkiye, hücumda ise düşük yüzdede kaldı. Toparlanan İspanya, boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı 15 sayıya kadar çıkarttı (53-38). Bu dakikadan sonra ev sahibi ekip, dış atış yüzdesini de yeniden yükseltince son çeyreğe 17 sayı geride girdik (59-42). Maç boyunca hücumda ritm bulmakta zorlanan Türkiye son çeyrekte de hücumda skor bulmakta zorlandı. İspanya ise Colom ve Saiz ikilisiyle skor üretimini sürdürdü. A Milli Takımımız, maçtan 74-58 mağlubiyetle ayrıldı.