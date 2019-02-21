A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya karşısında
Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen milliler, Avrupa Elemeleri'nde yarın Slovenya'yı konuk edecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda yarın 5. hafta maçında Slovenya ile karşılaşacak.
Grupta kalan 2 müsabaka öncesinde Çin'deki finallere katılmaya hak kazanan milli takımın Ankara Spor Salonu'nda iddiası bulunmayan son sıradaki Slovenya ile oynayacağı maç, saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye ilk ve 2. tur gruplarında oynadığı 10 karşılaşmada, 7 galibiyet ve 3 yenilgi yaşarken, 17 puanla 2. sırada bulunuyor.
Grupta İspanya 18 puanla liderliğini sürdürürken, Karadağ ise 16 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.
Ay-yıldızlılar 2. tur grup maçlarına 14 Eylül 2018'de sahasında Karadağ'ı 79-69 yenerek başladı.
Türkiye, deplasmanda Slovenya'yı 86-77, evinde de lider İspanya'yı 71-67 mağlup etmeyi başardı. Milliler Karadağ ile deplasmanda yaptığı son maçta ise rakibine 71-66 kaybetti ve bu gruptaki ilk yenilgisini aldı.
Milliler grubundaki son maçını ise 25 Şubat Pazartesi günü lider İspanya ile deplasmanda yapacak.
- 21.2.2019 10:38
- Güncelleme: 21.2.2019 11:24
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