A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya karşısında
21 Şubat 2019, Perşembe
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A Slovenya karşısında

A Milli Erkek Basketbol Takımı Slovenya karşısında

'de düzenlenecek 2019 'na katılmayı garantileyen milliler, 'nde yarın Slovenya'yı konuk edecek.

A , 2019 2. Tur I Grubu'nda yarın 5. hafta maçında Slovenya ile karşılaşacak.

Grupta kalan 2 müsabaka öncesinde 'deki finallere katılmaya hak kazanan Ankara Spor Salonu'nda iddiası bulunmayan son sıradaki Slovenya ile oynayacağı maç, saat 19.00'da başlayacak.

ilk ve 2. tur gruplarında oynadığı 10 karşılaşmada, 7 galibiyet ve 3 yenilgi yaşarken, 17 puanla 2. sırada bulunuyor.

Grupta 18 puanla liderliğini sürdürürken, Karadağ ise 16 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.

Ay-yıldızlılar 2. tur grup maçlarına 14 Eylül 2018'de sahasında Karadağ'ı 79-69 yenerek başladı.

Türkiye, deplasmanda Slovenya'yı 86-77, evinde de lider İspanya'yı 71-67 mağlup etmeyi başardı. Milliler Karadağ ile deplasmanda yaptığı son maçta ise rakibine 71-66 kaybetti ve bu gruptaki ilk yenilgisini aldı.

Milliler grubundaki son maçını ise 25 Şubat Pazartesi günü lider İspanya ile deplasmanda yapacak.

  1. 21.2.2019 10:38
  2. Güncelleme: 21.2.2019 11:24
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