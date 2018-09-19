Devlerin aşkı bir başka – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Devlerin aşkı bir başka

    Devlerin aşkı bir başka

    Slovenya'yı deviren A , 'de düzenlenecek 'na bir adım daha yaklaştı

    Avrupa Elemeleri'ne 2'de 2 ile başlayan A 'na övgü... Federasyon Başkanı , 12 Dev Adam'ın geçen seneden bu yana iyi bir atmosfer yakaladığını belirtip, "Şans verilen herkes görevini layığıyla yaptı. Ekibi ve oyuncuları kutluyorum. Hedef 'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na gitmek ve buna yaklaştık" dedi.

    TÜRKOĞLU, kendilerine destek veren için de şunları söyledi: " , sporu çok seven ve destekleyen birisi. Kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. Slovenya maçının ardından beni arayıp, tüm takımı tebrik etti. Bunu takıma da ilettim. Hepsi çok mutlu."
    1. 19.9.2018
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