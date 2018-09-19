Devlerin aşkı bir başka
Slovenya'yı deviren A Milli Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı
TÜRKOĞLU, kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sporu çok seven ve destekleyen birisi. Kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum. Slovenya maçının ardından beni arayıp, tüm takımı tebrik etti. Bunu takıma da ilettim. Hepsi çok mutlu."
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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