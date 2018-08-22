A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Melih Mahmutoğlu, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmak istediklerini belirterek, "Türk halkının güvenini boşa çıkarmamalıyız ve Dünya Kupası'na gitmeliyiz." dedi.

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ ve 17 Eylül'de deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak milli takımın kadrosunda yer alan 28 yaşındaki oyuncu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk turda Ankara'da çok iyi bir ortamda iç saha maçlarını oynadıklarını vurgulayan Melih, "Ankara'da çok güzel bir ortam vardı ve bu bizi heyecanlandırıyor. Artık Türk halkı bize güveniyor. Türk halkının güvenini boşa çıkarmamalıyız ve Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Bu iki maç için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"İki önemli maç"

Melih Mahmutoğlu, Dünya Kupası'na katılma yolunda Karadağ ve Slovenya'yla oynayacakları maçın önemine dikkati çekti.

Bu maçların yaz dönemine gelmesinin bir avantaj olduğunu anlatan Melih, şunları kaydetti:

"Sezon içinde maçlara pek fazla hazırlanma dönemimiz olmuyordu. Bu sefer yaz dönemindeyiz. Dinlenip geldik. Maçlara hazırlanmak için önümüzde önemli bir süre var. Tecrübeli oyuncularımız, genç oyuncularımız var. NBA oyuncularımız gelecek. İki maç çok önemli ve kritik. İkisi de basketbol ekolüne sahip ülkeler. Takımlar hazır olacaktır ama biz de tam takımız. İnşallah iki maçı da kazanır ve Dünya Kupası'na emin adımlarla gideriz."

Son olarak Slovenya deplasmanın zorluğuna da değinen tecrübeli basketbolcu, "Çok kaliteli bir rakip, çok kaliteli oyuncuları var. Nasıl bir kadroyla çıkacaklar bilemiyoruz. Biz kendi işimize bakacağız. Kendi mücadelemizi sahaya yansıtacağız." diyerek sözlerini tamamladı.