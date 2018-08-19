Ay-yıldızlı ekip, Atatürk Havalimanı'ndan Slovenya'ya hareket etti. Milli takım, Slovenya'da 10 gün çalışacak ve 28 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek.

Slovenya kampında, NBA oyuncuları Ersan İlyasova, Cedi Osman ile Furkan Korkmaz yer almıyor. Bu isimler kampa İstanbul'da dahil olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, I Grubu'nun ilk iki maçında 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ ve 17 Eylül'de ise deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.