A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya'ya gitti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürmek için Slovenya'ya gitti.
Ay-yıldızlı ekip, Atatürk Havalimanı'ndan Slovenya'ya hareket etti. Milli takım, Slovenya'da 10 gün çalışacak ve 28 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek.
Slovenya kampında, NBA oyuncuları Ersan İlyasova, Cedi Osman ile Furkan Korkmaz yer almıyor. Bu isimler kampa İstanbul'da dahil olacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, I Grubu'nun ilk iki maçında 14 Eylül'de Ankara'da Karadağ ve 17 Eylül'de ise deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.
- 19.8.2018 20:12
-
Fenerbahçe, Giuliano'yu KAP'a bildirdi!
Toplam 1
Yorum
MUSTAFA GÜNÜN EN GÜZEL HABERİ ÇÖPLERİ ATIN ARTIK ŞU TAKIMDAN DAHA DEVAMINI BEKLİYORUZ.
-
Cristian Ramirez Fenerbahçe için İstanbul'da! Cristian Ramirez kimdir?
Toplam 9
Yorum
Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
-
Yusuf’a destek
Toplam 3
Yorum
TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.