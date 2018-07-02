Potada milliler Dünya Kupası yolunda – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Potada milliler yolunda

    Potada milliler <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a> yolunda

    2019 FIBA Avrupa Elemeleri'nde ilk turda yer aldığı B Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, üst tura avantajlı bir şekilde yükseldi.

    Avrupa'dan, 'de düzenlenecek 'na kalacak takımları belirleyecek ikinci turda ay-yıldızlı ekip I Grubu'nda yer alacak.

    Milliler, I Grubu'nda ilk tur grubunu ilk 3 sırada tamamlayan , Karadağ ve Slovenya'nın yanı sıra ve ile eşleşti. , bu grupta bir önceki turda karşılaştığı ve ile maç yapmayacak.

    İlk turdan alınan puanlar bu tura taşınırken, I Grubu'na 'nın ardından ikinci sırada başlayacak. Grupta ilk 3'e girecek ekipler vizesi alacak.

    I Grubu'nda puan durumu şöyle:

    Takım O G M A Y Av. P
    1- İspanya 6 6 - 497 431 66 12
    2- Türkiye 6 4 2 437 389 48 10
    3- Letonya 6 4 2 477 453 24 10
    4- Karadağ 6 3 3 454 443 11 9
    5- Ukrayna 6 3 3 440 450 -10 9
    6- Slovenya 6 2 4 484 492 - 8 8


    Fikstür belli oldu
    Milli takımın İspanya, Karadağ ve Slovenya'yla oynayacağı maçların programı da belli oldu.

    Ay-yıldızlılar gruptaki ilk maçını 14 Eylül'de 'de Karadağ ile oynayacak. Son Avrupa şampiyonu Slovenya'yla 17 Eylül'de deplasmanda mücadele edecek , 29 Kasım'da İspanya'yı konuk edecek.

    Karadağ deplasmanına 2 Aralık'ta çıkacak Türkiye, Dünya Kupası yolundaki son maçlarını ise Şubat 2019'da oynayacak. Milliler, 22 Şubat 2019'da Slovenya'yı ağırlayacak. Türkiye, gruptaki son maçını ise 25 Şubat'da deplasmanda İspanya'yla oynayacak.

    1. 2.7.2018 11:10
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