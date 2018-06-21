A Milli Basketbolcu Göksenin Köksal: "2'de 2 yapacağız" – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    A Milli Basketbolcu Göksenin Köksal: "2'de 2 yapacağız"

    A Milli Basketbolcu Göksenin Köksal: "2'de 2 yapacağız"

    A Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden 27 yaşındaki Göksenin Köksal, Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 'da oynanacak ve karşılaşmalarının öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Taraftarların desteğine güvendiğini belirten Köksal, " ve 'ya karşı en son iki tane maçımızı kaybettik. Sene başında da kendi seyircimiz önünde Letonya ile başlayarak 2'de 2 yapmıştık. Amerika'dan ve Furkan da geldi. Şimdi daha kuvvetliyiz. Bu iki maçı kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Ben çok rahat 2'de 2 yapıp 'a döneceğimizi düşünüyorum. Seyircimiz zaten bizi yalnız bırakmayacak. O atmosferi, o coşkuyu hissettiğimiz takdirde de 2'de 2 yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

    "GENÇ BİR KADROYUZ"
    2 maçın da çok önemli olduğuna vurgu yapan 27 yaşındaki basketbolcu, " bir kadroyuz. Avrupa Şampiyonası da burada, İstanbul'da oynandı. Enerjik, güzel bir takım var. Dediğim gibi bu iki maç çok önemli. Sağlıklı bir şekilde inşallah bu iki maçı geçeceğiz. Ardından 2'de 2 yapıp İstanbul'a döneceğiz" şeklinde konuşmasını tamamladı.

    1. 21.6.2018 10:33
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