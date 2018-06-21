A Milli Basketbolcu Göksenin Köksal: "2'de 2 yapacağız"
A Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden 27 yaşındaki Göksenin Köksal, Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Ankara'da oynanacak Ukrayna ve İsveç karşılaşmalarının öncesinde açıklamalarda bulundu.
Taraftarların desteğine güvendiğini belirten Köksal, "İsveç ve Letonya'ya karşı en son iki tane maçımızı kaybettik. Sene başında da kendi seyircimiz önünde Letonya ile başlayarak 2'de 2 yapmıştık. Amerika'dan Cedi Osman ve Furkan da geldi. Şimdi daha kuvvetliyiz. Bu iki maçı kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Ben çok rahat 2'de 2 yapıp İstanbul'a döneceğimizi düşünüyorum. Seyircimiz zaten bizi yalnız bırakmayacak. O atmosferi, o coşkuyu hissettiğimiz takdirde de 2'de 2 yapacağımızı düşünüyorum" dedi.
"GENÇ BİR KADROYUZ"
2 maçın da çok önemli olduğuna vurgu yapan 27 yaşındaki basketbolcu, "Genç bir kadroyuz. Avrupa Şampiyonası da burada, İstanbul'da oynandı. Enerjik, güzel bir takım var. Dediğim gibi bu iki maç çok önemli. Sağlıklı bir şekilde inşallah bu iki maçı geçeceğiz. Ardından 2'de 2 yapıp İstanbul'a döneceğiz" şeklinde konuşmasını tamamladı.
- 21.6.2018 10:33
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Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Toplam 3
Yorum
kaya kayseriden çok ucuza gitmişti aynı şekilde trabzondan da ucuza gitti. Şu adamın değeri avrupada en az 15 mil euro
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İmbula sürprizi
Toplam 2
Yorum
Ferhat Kaç yaşında geliceksin 30? hiç gelme daha iyi Türkiye Liginde artık alıncaksa 30 yaş altı alınsın bune gelen para için geliyor
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Beşiktaş Burak Yılmaz için diğer transferleri bekliyor
Toplam 5
Yorum
debian besiktas icin burak yilmaz yanlis transfer olur... nedenini tum besiktas taraftari cok iyi biliyor....bos konusmaya gerek yok.
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