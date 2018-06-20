Semih Erden: "Wilbekin bizim için artı bir enerji olacak" – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    20 Haziran 2018, Çarşamba
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    : "Wilbekin bizim için artı bir olacak"

    <a href="/index/semih-erden?id=858bf55c-fc96-4b88-9286-3ba4c6a82801" class="" rel="tag">Semih Erden</a>: "Wilbekin bizim için artı bir <a href="/index/enerji?id=fa2541d4-c399-4ffc-a6d3-305eaf8d67d0" class="" rel="tag">enerji</a> olacak"

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli isimlerinden , Milli Takıma dahil edilen için, "Bu sene 'i Türk olarak takımımıza kattık. O bizim için artı bir olacak" dedi.

    Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında ve ile karşılaşacak olan 'de tecrübeli oyuncu , özel açıklamalarda bulundu.

    'da yapılacak maçlarda tam kadro olacaklarını ifade eden , "Orada oynanan maçta kaybetmek bizim için kötüydü ama orada tam kadro değildik, 'da ise tam kadro olacağız" diye konuştu.

    "HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"
    Üzerlerinde baskı hissetmediklerini belirten Erden, "Her maça konsantre olup, o maçı kazanmak için çıkacağız. Çünkü her maçın bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Üst gruba ne kadar galibiyet taşırsak bizim için o kadar artı olacak. Dolayısıyla üzerimizde öyle bir baskı yok. Zaten 'da iyi bir taraftar olacak. 2010'da da, daha önce de yaşamıştım, dolayısıyla baskı olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

    "WILBEKİN BİZİM İÇİN ARTI BİR ENERJİ OLACAK"
    Türk vatandaşı olarak ilk kez A forması giyecek olan 'in de kendilerine katacağını vurgulayan tecrübeli
    basketbolcu, "Bu sene 'i Türk olarak takımımıza kattık. O bizim için artı bir olacak. Zaten diğer arkadaşlarımız da, kardeşlerimiz de kendi kulüplerinde süre alan, oynayan arkadaşlar. NBA'de süre alan arkadaşlarımız var, onlar da zaten geçen sene de bizimle beraberlerdi. Dolayısıyla yeni bir oluşum, genç bir oluşum ama güzel ve dolu bir takım olacak. Koşan, her zaman hırsıyla oynayan, kazanmak isteyen bir takım olacak. Çok iyi kadrolarla da maçlar oynadım ama hüsran dolu maçlar da aklıma geliyor. Dolayısıyla kesin bir şey söyleyemeyiz ama bizim şu an önümüzde iki kilit maç var. Onları kazanmamız gerek. Kazanmak için hem var gücümüzle çalışıyoruz, hem de 'da hep beraber, tek yürek, tek bilek olup çıkacağız, maçlarımızı oynayacağız" şeklinde konuştu.

    1. 20.6.2018 10:35
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