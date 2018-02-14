A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 23 Şubat'ta İsveç ve 26 Şubat'ta da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu belli oldu.
12 Dev Adam, 16 Şubat'ta İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına devam edecek. PTT Türkiye Kupası müsabakaları devam eden sporcular ise, takımlarının maçları bitiminde kampa dahil olacaklar.
Aday kadroda yer alan isimler şöyle;
"Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Emircan Koşut, A.Buğrahan Tuncer, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar, Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen, J.Metecan Birsen, Barış Ermiş."
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:05
-
Fellaini Beşiktaş ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
kurgu alan kazanır bankalar sponsor olur yada reklamlara çıkar hem de gerçek bir bonus
-
Jannsen seferberlİğİ
Toplam 4
Yorum
KADIKÖY BOGASI ONUN ÖLÜSÜ CİMBOMA YETER
-
Bayern'i eleyelim Real'le eşleşelim
Toplam 12
Yorum
SEDOO SADO İLLA 40 ATMASIMI GEREKIYOR SACMALAMA BU ADAM BIZ DE OLSAYDI EN AZ 25 OLURDU GOL SAYISI GS'de aNLAYANA!
A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.