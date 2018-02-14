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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

    A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

    2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 23 Şubat'ta İsveç ve 26 Şubat'ta da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu belli oldu.

    12 Dev Adam, 16 Şubat'ta İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına devam edecek. PTT müsabakaları devam eden sporcular ise, takımlarının maçları bitiminde kampa dahil olacaklar.

    Aday kadroda yer alan isimler şöyle;
    ", Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, , , Emircan Koşut, A.Buğrahan Tuncer, Ali Muhammed, , Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar, Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen, J.Metecan Birsen, Barış Ermiş."

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:05
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