Blatt: Favori yok

Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, kupada oynayacakları Eskişehir Basket maçı öncesinde temkinli konuştu. Özel bir kupada mücadele edeceklerini dile getiren Blatt, "Bu kupanın favorisi yok. Bu da heyecana heyecan katacaktır. Burada mücadele etmekten çok mutluyuz. En iyi mücadeleyi ortaya koycağız. Hedefimiz kazanmak." açıklamasını yaptı. Yeşil- siyahlı basketbolcu Scottie Wilbekin de kupa maçları için heyecanlı olduğunu anlattı.