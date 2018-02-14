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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    'nın rakibi

    <a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a>'nın rakibi <a href="/index/paok?id=5dc45399-734d-49e5-8379-980919b68bdc" class="" rel="tag">PAOK</a>

    FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ikinci sırayı elde ederek Play-Off aşamasına adını yazdıran , son 16 turunda Yunanistan'ın takımıyla eşleşti.

    İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan kura çekiminde yeşil-kırmızılıları genel menajer Selim Çınar temsil etti. Bu turda saha avantajını elinde bulunduran Karşıyaka, ligde B Grubu'nu 7 galibiyet, 7 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan rakibine 6 veya 7 Mart'ta Selanik'te konuk olacak ve 13-14 Mart'ta rövanşta ağırlayacak.

    Karşıyaka, Yunan ekibiyle daha önce Avrupa arenasında en son 2014-15 sezonunda Eurocup gruplarında karşılaştı. , İzmir'deki ilk maçı 87-81 kazanırken Selanik'teki rövanşta 79-74'lük skorla Karşıkaya galibiyete uzandı. Temsilcimiz, 'la 2015-16 ve 2016-17 sezonlarından önce de hazırlık turnuvalarında rakip oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibine skor üstünlüğü sağlayarak turu geçtiği takdirde İspanya'dan UCAM Murcia-Tenerife eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

    AY-YILDIZA 2 PINAR KARŞIYAKALI
    Basketbolda A Milli Takım'ın 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda 23 Şubat'ta İsveç ve 26 Şubat'ta da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna 'dan Metin Türen ve Berk Uğurlu da davet edildi. Ay-yıldızlılar, cuma günü İstanbul'da kampa girecek.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:50
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