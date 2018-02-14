Potada rakiplerimiz belli oldu!
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk temsilcisinin yer aldığı son 16 turu kura çekimi yapıldı.
İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen son 16 turu kura çekiminde, Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oldu. Son 16 turunda Banvit ile Fransa'nın Nanterre 92, Beşiktaş Sompo Japan ile Almanya'nın medi Bayreuth ve Pınar Karşıyaka ile Yunanistan'ın PAOK takımı eşleşti. Turnuvada son 16 turu ilk maçları 6-7 Mart, rövanşları ise 13-14 Mart'ta oynanacak. Üç Türk temsilcisi de ilk maçlarına deplasmanda çıkacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
PAOK (Yunanistan) - Pınar Karşıyaka
Nanterre 92 (Fransa) - Banvit
AEK (Yunanistan) - CEZ Nymburk (Çekya)
EWE Baskets (Almanya) - MHP Riesen (Almanya)
Stelmet Enea Zielona Gora (Polonya) - Monaco (Fransa)
medi Bayreuth (Almanya) - Beşiktaş Sompo Japan
UCAM Murcia (İspanya) - Iberostar Tenerife (İspanya)
Neptunas (Litvanya) - Strasbourg (Fransa)
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.
Banvit, son 16 turunda Nanterre 92'yi geçmesi halinde Stelmet Enea Zielona Gora-Monaco maçının galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş Sompo Japan, bu turda medi Bayreuth'u elemesi durumunda EWE Baskets-MHP Riesen eşleşmesini kazanan tarafla mücadele edecek.
Pınar Karşıyaka ise PAOK'u son 16 turunda turnuvanın dışına itmesi halinde UCAM Murcia-Iberostar Tenerife mücadelesinin galibiyle eşleşecek.
Çeyrek final maçları, 27-28 Mart ile 3-4 Nisan tarihlerinde oynanacak.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:02
-
İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Toplam 2
Yorum
HAKAN DEDIGI GIBI OLURSA VE SUKRU SARACOGLUNDA DA BERABERE KALINIRSA GS KESIN SAMPIYON OLUR EVET DOGRU. BASAKSEHIR HAVALANMIS BI H
-
"Aziz Yıldırım, Koç'un yanında yer almalı"
Toplam 7
Yorum
fb40 büyük başkan ağzından bal akıyor inşallah aziz başkan ali koçu çağırır ben başkanlığı bırakıyorum der benim adayım sen derse büyük başkan o
-
‘O ruh geri döndü’
Toplam 12
Yorum
beşiktaş başakşehirin eksikleri takıma çok yansıyor...fenerbahçenin eksikleri takımı çok etkilemiyor
Potada rakiplerimiz belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.