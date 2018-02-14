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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Potada rakiplerimiz belli oldu!

    Potada rakiplerimiz belli oldu!

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk temsilcisinin yer aldığı son 16 turu kura çekimi yapıldı.

    İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen son 16 turu kura çekiminde, Banvit, ve 'nın rakipleri belli oldu. Son 16 turunda Banvit ile Fransa'nın Nanterre 92, Beşiktaş Sompo Japan ile Almanya'nın medi Bayreuth ve Pınar Karşıyaka ile Yunanistan'ın PAOK takımı eşleşti. Turnuvada son 16 turu ilk maçları 6-7 Mart, rövanşları ise 13-14 Mart'ta oynanacak. Üç Türk temsilcisi de ilk maçlarına deplasmanda çıkacak.

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

    PAOK (Yunanistan) - Pınar Karşıyaka

    Nanterre 92 (Fransa) - Banvit

    AEK (Yunanistan) - CEZ Nymburk (Çekya)

    EWE Baskets (Almanya) - Riesen (Almanya)

    Gora (Polonya) - Monaco (Fransa)

    medi Bayreuth (Almanya) - Beşiktaş Sompo Japan

    UCAM Murcia (İspanya) - Iberostar Tenerife (İspanya)

    Neptunas (Litvanya) - Strasbourg (Fransa)

    ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ DE BELLİ OLDU
    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

    Banvit, son 16 turunda Nanterre 92'yi geçmesi halinde Stelmet Enea Zielona Gora-Monaco maçının galibiyle karşılaşacak.

    Beşiktaş Sompo Japan, bu turda medi Bayreuth'u elemesi durumunda EWE Baskets-MHP Riesen eşleşmesini kazanan tarafla mücadele edecek.

    Pınar Karşıyaka ise PAOK'u son 16 turunda turnuvanın dışına itmesi halinde UCAM Murcia-Iberostar Tenerife mücadelesinin galibiyle eşleşecek.

    Çeyrek final maçları, 27-28 Mart ile 3-4 Nisan tarihlerinde oynanacak.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:02
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