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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    İlk hedefimiz

    İlk hedefimiz Darüşşafaka
    Eskişe hir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal, lige yeni yükselen bir takım olduklarını hatırlatarak, "İlk yılımızda burada yer alacağız. Takım olarak kendi potansiyelimizi ortaya koyarak kupayı başarılı şekilde geçirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu. temsilcisinin kaptanı Caner Erdeniz de ilk hedeflerinin Darüşşafaka'yı elemek olduğunu vurguladı.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:59
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