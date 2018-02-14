Potada kupa heyecanı
Saat 16.00’da Eskişehir Basket-Darüşşafaka 20.00’de ise Fenerbahçe Doğuş- Anadolu Efes, İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak
2018 Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarında heyecan bugün start alacak. Saat 16.00'da Eskişehir Basket-Darüşşafaka ve 20.00'de F.Bahçe Doğuş-A. Efes maçları nefesleri kesecek. İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye Kupası ilk çeyrek final maçları tivibu'dan naklen yayınlanacak. Final maçı pazar günü Çeyrek finalin diğer maçları ise yarın TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş Sompo Japan-Banvit arasında oynanacak. Yarı final maçları 17 Şubat Cumartesi yapılacak. Finale kalanlar ise 18 Şubat Pazar günü saat 18.00'de yapılacak final maçında kozlarını paylaşacak ve kupa sahibini bulacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün başlayıp, 18 Şubat'ta bitecek olan Basketbol Türkiye Kupası maçlarının programı şöyle:
BUGÜN
16.00: Eskişehir-Darüşşafaka 20.00: F.Bahçe Doğuş-A.Efes
YARIN
16.00: Tofaş-Sakarya 20.00: Beşiktaş S.J.-Banvit
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NOT: İlk gün ve ikinci gün kazananları birbirleriyle yarı final maçları oynayacak. Kupanın sahibi ise 18 Şubat'ta belli olacak.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:58
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