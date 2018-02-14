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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Potada kupa heyecanı

    Potada kupa heyecanı

    Saat 16.00’da Basket-Darüşşafaka 20.00’de ise Fenerbahçe Doğuş- Anadolu Efes, ’da ’nda kozlarını paylaşacak

    2018 Basketbol 'nda maçlarında heyecan bugün start alacak. Saat 16.00'da Basket-Darüşşafaka ve 20.00'de F.Bahçe Doğuş-A. Efes maçları nefesleri kesecek. 'da 'nda oynanacak Türkiye Kupası ilk çeyrek final maçları tivibu'dan naklen yayınlanacak. Final maçı pazar günü Çeyrek finalin diğer maçları ise yarın TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Sompo Japan-Banvit arasında oynanacak. Yarı final maçları 17 Şubat Cumartesi yapılacak. Finale kalanlar ise Pazar günü saat 18.00'de yapılacak final maçında kozlarını paylaşacak ve kupa sahibini bulacak.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün başlayıp, 18 Şubat'ta bitecek olan Kupası maçlarının programı şöyle:
    BUGÜN
    16.00: Eskişehir-Darüşşafaka 20.00: F.Bahçe Doğuş-A.Efes

    YARIN
    16.00: Tofaş-Sakarya 20.00: Beşiktaş S.J.-Banvit
    ?
    NOT: İlk gün ve ikinci gün kazananları birbirleriyle yarı final maçları oynayacak. Kupanın sahibi ise 18 Şubat'ta belli olacak.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:58
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