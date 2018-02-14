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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Taraftara davet var

    Taraftara davet var
    TOFAŞ karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Basketbol Takımında Antrenör Selçuk Ernak, zorlu maç için taraftarları 'a davet etti. Ernak, "Taraftarlarımız Yeşilgiresun maçında bize çok büyük destek oldu. Yeşilgiresun'un çok hızlı ve skorer oyuncuları var. Bizi kendi düzenimizin dışına çıkartabiliyorlar. Ama maçın başında çok kararlı ve stratejimize bağlı kalarak oynadığımız için maçın sonuna kadar büyük tehlike yaşamadık" dedi.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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