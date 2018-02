Yüksek gerilim

Zeljko Obradovic ve Ergin Ataman... Son randevuları olaylı biten ikili, dün birbirlerinin yüzüne bakmadılar, basın toplantısında birbirlerinin isimlerini anmadılar



F.Bahçe'nin hocası, "İnsanlara nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini biliyorum" dedi. Anadolu Efes'in antrenörü ise, "Yorum yok. Konuyu kapatıyorum" karşılığını verdi



LİGİN ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımların mücadele ettiği PTT Türkiye Kupası maçları bugün başlıyor. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak zorlu karşılaşmalar öncesi dün yapılan basın toplantısına Zeljko Obradovic ve Ergin Ataman damgasını vurdu. Kupadaki tüm takım hocaları ve birer oyuncularının yer aldığı toplantıda bu ikilinin gergin tavırları öne çıktı.

'SAYGISIZLIK' DEMİŞTİ'

Her şey Fenerbahçe Doğuş'un Anadolu Efes'i 100-74 mağlup ettiği 4 Şubat'taki lig maçının ardından başladı. Sarı-lacivertlilerin son saniyelerde 100. sayıyı atmasına tepki gösteren Anadol Efes'in hocası Ergin Ataman, "Mesleki bir saygı vardır. 24 sayı öndeyken 6 saniye kala 100 sayı bulmak için faul yaptırdı. Hücum etmesi mesleki anlamda çok büyük saygısızlıktır" diyerek Obradovic'i hedef almış ve bitiş düdüğünden sonra meslektaşını tebrik etmemişti.



SAHADA KONUŞACAĞIZ

Toplantıda bu olayın hatırlatılması üzerine ilk sözü alan F.Bahçe'nin tecrübeli hocası Obra, "Biz sözümüzü sahada söyleyeceğiz. 26 yıldır başantrenörlük yapıyorum. İnsanlara her zaman saygı gösterdim. Nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini de biliyorum. Eğer bana saygı gösterilmezse ben de bunu yapana göstermem. Benim için konu kapandı" ifadelerini kullandı. Ataman ise şunları söyledi: "Sayın Fenerbahçe'nin antrenörü maçtan sonra 'No comment' (yorum yok) demişti. Bugün de (dün) ben no comment diyorum ve konuyu kapatıyorum.

Nasıl davranacaklarını öğretecek değiliz

Obradovic-Ataman kavgasıyla ilgili Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da kısa bir yorum yaptı. Sporun içinde böyle gerginlikler olabileceğini belirten Türkoğlu, "Bunlar sporun heyecanını biraz daha artıran durumlardır. İkisi de olgun insan. İkisi de benden büyük. İnsanlara nasıl davranacaklarını söyleyecek değiliz. Obradovic, Türk basketboluna bana göre çok şey katmıştır. Federasyon olarak mümkün olduğunca bu konuya dahil olmamaya çalışıyoruz" dedi.



Göz göze gelmediler

Toplantıda bir basın mensubu, "Ülkemizin birlik beraberlik zamanında burada el sıkışmanızı temenni ederiz" dedi. Bu söze rağmen Obradovic ve Ataman sessiz kalırken, toplantı boyunca ne yan yana geldi ne de el sıkıştı. Ayrıca iki hoca hem kendi konuşmalarında hem de diğer konuşmalarda birbirlerine en uzak mesafede oturmayı tercih etti.



Bu kavga ilk değil

Obradovic ile Ataman, geçtiğimiz yıllarda da tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Akıllarda en çok kalan ise Ataman'ın, G.Saray'ı çalıştırdığı dönemde F.Bahçe'ye karşı kaybettikleri yarı final maçı sonrası yaşanmıştı. 31 Mayıs 2016'daki karşılaşmada Obra'nın yanına giden Ataman, "Son 30 saniye, fark 7 sayı ve hakemlere tepki gösteriyorsun. Zaten kazandınız, neyin peşindesin" demişti.



Sürprizlere açık olacak

Hidayet Türkoğlu, kupayla ilgili şu yorumu yaptı: "Basketbol şöleni için çok heyecanlıyız. Bu sene kupaya adını veren PTT'ye teşekkür ediyorum. Bu yıl kupaya katılan 8 takımdan 5'i daha önce bu organizasyonda mutlu sona ulaştı. Bu sene sürprizlere çok açık. Tüm takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.



PTT Türkiye Kupası'nda yer alacak 8 takımın hocası, kura çekiminin ardından organizasyonla ilgili şunları söyledi:



Zeljko Obradovic (F.Bahçe): Böyle bir organizasyonda yer almaktan mutluyum. Umarız basketbolseverler kupa maratonunda keyifli maçlar izleyecek.



Ergin Ataman (A.Efes): Sonunda hak edenin kazandığı bir kupa olmasını diliyorum.



Ufuk Sarıca (Beşiktaş): Son güne kadar sahada kalırız diye düşünüyorum. Bütün takımlara sakatlıksız güzel bir turnuva geçirmelerini diliyorum.



Sasa Filipovski (Banvit): Bu değerli takımlarla mücadele edip, takımımı temsil etmekten dolayı mutluluk duyuyorum.



David Blatt (Darüşşafaka): Bu kupanın favorisi yok. Bu da heyecana heyecan katacaktır. Burada mücadele etmekten çok mutluyuz. Kazanmak için iyi mücadeleyi ortaya koyacağız.



Maria Berrocal (Eskişehir): Kendi potansiyelimizi ortaya koyarak kupayı başarılı şekilde geçirmeye çalışacağız.



Orhun Ene (Tofaş): Bu kadar değerli rakiplerin arasında kupayı kazanmayı arzu ediyoruz. Umarım kupa bizim olur.



Selçuk Ernak (Sakarya): Bu yarışmanın içinde yer almak bile bizim için çok güzel.