TBF'de hakem semineri başladı
Basketbolda A Klasman Hakem Ara Semineri İstanbul'da başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Recep Ankaralı ve üyelerinin yanı sıra 32 A Klasman hakemin yer aldığı seminerde, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında oynanan karşılaşmaların değerlendirildiği bildirildi.
Sportmenlik dışı faul ve yürüme ihlali konularına değinileceğinin ifade edildiği seminerde, Nilsen Özbarlas ve Coşkun Teziç'in hakemlere eğitim vereceği kaydedildi.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:06
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Beşiktaş taraftarı alınmayacak! Flaş karar...
Toplam 3
Yorum
hayal bizde boşuna dekoder alıyoruz kan davası olmuş futbol maçları bile bu ne ya birdaha yayın satın alan namerttir
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Larin’e Bulgar talip
Toplam 2
Yorum
Bence Negredo cine Satilsin Love Larin Oynasin harcamayin bu adami
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Vagner Love, seriyi sürdürme peşinde
Toplam 1
Yorum
Bence Larin Artik Kadroya alin görmek istiyorum
TBF'de hakem semineri başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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