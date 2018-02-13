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    13 Şubat 2018, Salı
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    TBF'de hakem semineri başladı

    TBF'de hakem semineri başladı

    Basketbolda A Klasman Hakem Ara Semineri İstanbul'da başladı.

    Türkiye Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve üyelerinin yanı sıra 32 A Klasman hakemin yer aldığı seminerde, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısında oynanan karşılaşmaların değerlendirildiği bildirildi.

    Sportmenlik dışı faul ve yürüme ihlali konularına değinileceğinin ifade edildiği seminerde, Nilsen Özbarlas ve Coşkun Teziç'in hakemlere eğitim vereceği kaydedildi.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:06
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