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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    ’dan 'İstiklal Marşı' önerisi

    Ergin Ataman’dan 'İstiklal Marşı' önerisi

    Anadolu Efes Başantrenörü , ’nin bulunduğu hassas dönemde camiası olarak duyarlılıklarını göstermeleri gerektiğini belirterek, “’de olduğu gibi, sezon boyunca, her iki takımın birlikte açtığı Türk Bayrağı eşliğinde çalınmalı” dedi.

    Anadolu Efes Başantrenörü , sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Afrin'de yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için camiasının da destek olması önerisinde bulundu. Basketbol Federasyonu Başkanı 'nu etiketleyerek paylaştığı yazıda Ataman, şu ifadeleri kullandı:

    "Ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde, basketbol camiası olarak duyarlılığımızı göstermeli, kenetlenmeyi salonlardan başlatmalıyız. 'de olduğu gibi, sezon boyunca, her iki takımın birlikte açtığı Türk Bayrağı eşliğinde çalınmalı."
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:33
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