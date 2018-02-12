Ergin Ataman’dan 'İstiklal Marşı' önerisi
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye’nin bulunduğu hassas dönemde basketbol camiası olarak duyarlılıklarını göstermeleri gerektiğini belirterek, “NBA’de olduğu gibi, sezon boyunca, her iki takımın birlikte açtığı Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşımız çalınmalı” dedi.
"Ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde, basketbol camiası olarak duyarlılığımızı göstermeli, kenetlenmeyi salonlardan başlatmalıyız. NBA'de olduğu gibi, sezon boyunca, her iki takımın birlikte açtığı Türk Bayrağı eşliğinde İstiklal Marşımız çalınmalı."
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:33
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