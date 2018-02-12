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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Besmele çekti, rekor kırdı

    Besmele çekti, rekor kırdı

    NBA'de geçtiğimiz cumartesi günü oynanan ve iki milli yıldızın kozlarını paylaştığı karşılaşmada , 'ı 123-107 mağlup etti.

    Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , diğer bir millli yıldızımız 'nın formasını giydiği 'a konuk oldu.

    Kıran kırana geçen mücadeleden Cavaliers, 123-107 galip ayrılırken Cedi Osman, ilk 5'te başladığı ve 38 dakika görev yaptığı maçta 16 sayı, 12 ribaunt, 17 asist ve 3 top çalmayla oynayarak dikkat çekti.

    Karşılaşma sonrası bazı eski basketbolcular katıldıkları televizyon programlarında genç yıldızın bu başarılı performansı sonrası "Cedi ilk 5'i garantilemeye başlıyor" yorumunda bulundu.



    SERBES ATIŞ ÖNCESİ BESMELE

    Milli basketbolcu, aynı mücadelede serbest atış öncesi besmele çekerken kameralara yansımıştı.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:27
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