Besmele çekti, rekor kırdı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, diğer bir millli yıldızımız Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Atlanta Hawks'a konuk oldu.

Kıran kırana geçen mücadeleden Cavaliers, 123-107 galip ayrılırken Cedi Osman, ilk 5'te başladığı ve 38 dakika görev yaptığı maçta 16 sayı, 12 ribaunt, 17 asist ve 3 top çalmayla oynayarak dikkat çekti.

Karşılaşma sonrası bazı eski basketbolcular katıldıkları televizyon programlarında genç yıldızın bu başarılı performansı sonrası "Cedi ilk 5'i garantilemeye başlıyor" yorumunda bulundu.







SERBES ATIŞ ÖNCESİ BESMELE



Milli basketbolcu, aynı mücadelede serbest atış öncesi besmele çekerken kameralara yansımıştı.



