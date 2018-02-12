Besmele çekti, rekor kırdı
NBA'de geçtiğimiz cumartesi günü oynanan ve iki milli yıldızın kozlarını paylaştığı karşılaşmada Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı 123-107 mağlup etti.
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, diğer bir millli yıldızımız Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Atlanta Hawks'a konuk oldu.
Kıran kırana geçen mücadeleden Cavaliers, 123-107 galip ayrılırken Cedi Osman, ilk 5'te başladığı ve 38 dakika görev yaptığı maçta 16 sayı, 12 ribaunt, 17 asist ve 3 top çalmayla oynayarak dikkat çekti.
Karşılaşma sonrası bazı eski basketbolcular katıldıkları televizyon programlarında genç yıldızın bu başarılı performansı sonrası "Cedi ilk 5'i garantilemeye başlıyor" yorumunda bulundu.
SERBES ATIŞ ÖNCESİ BESMELE
Milli basketbolcu, aynı mücadelede serbest atış öncesi besmele çekerken kameralara yansımıştı.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:27
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Toplam 5
Yorum
fevidun adama küfür et sonra özür dilenecek bir şey yok, sana 8 maç ceza vermeleri gerekli.
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Başakşehir’in penaltı isyanı
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Yorum
TCelcius 10 gündür hakemi algı altına alıyorlar korkusundan bir tane ikili mucadeleyi başak lehine calmadı NET PENALTIYI YEDİ verse maç bambaşka yere
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Yorum
kartal hey avcıııı emre nasıl sattı sizi.futbol isimle oynanamaz yürekle oynanır.yenilginin sebibi emre,arda ve onu oynatan avcı dır.
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