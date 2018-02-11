Kerr'yi tarihe geçiren galibiyet

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki mücadeleyi, 122-105'lik skorla ev sahibi Warriors kazandı.

2014-15 sezonunun başından bu yana Warriors'ın başantrenörlüğünü yapan Steve Kerr, 250 galibiyete en hızlı ulaşan başantrenör olarak NBA tarihine geçti. Kerr, 302 maçta 250 galibiyet elde ederek, bu rakama 346 karşılaşmada ulaşan Phil Jackson'ın NBA rekorunu kırdı.

Warriors'ı galibiyete 25 sayı kaydeden Klay Thompson, 17 sayı, 11 asist, 8 ribauntla "double double" yapan Draymond Green ve 17 sayı, 8 asistle oynayan Stephen Curry taşıdı.

Spurs'te Kyle Anderson 20 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma ve LaMarcus Aldridge 20 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.



Anthony Davis'ten 44 sayı, 17 ribaunt

New Orleans Pelicans, Brooklyn Nets deplasmanından 2 uzatma sonunda 138-128 galip ayrıldı.

Pelicans'ın all-star pivotu Anthony Davis, 44 sayı, 17 ribaunt, 6 top çalma ve 3 blokla "double double"a imza attı. Rajon Rondo ise 25 sayı, 12 asis, 10 ribauntla "triple double" yaptı.

Pelicans'ta 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle maçı tamamlayan Jrue Holiday ve 21 sayı, 16 ribaunt, 5 blok üreten Nikola Mirotic, galibiyette önemli rol oynadı.

Nets cephesinde Allen Crabbe'in 28 sayı, 6 ribaunt, Spencer Dinwiddie'nin 24 sayı, 10 asist ve D'Angelo Russell'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.



NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-New Orleans Pelicans: 128-138 (uzatmada)

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 104-111

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 112-98

Chicago Bulls-Washington Wizards: 90-101

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 130-123

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 122-105

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 113-123