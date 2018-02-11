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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Cleveland’da Cedi rüzgarı

    Cleveland’da Cedi rüzgarı
    NBA'de 'ın, 'ı 123- 107 mağlup ettiği mücadelede , kariyer rekoru kırdı. Milli basketbolcumuz 16 sayı, 6 ribaund ve 5 asist ile oynadı. Atlanta Hawks'ta oynayan diğer milli oyuncu 12 sayı attı.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
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