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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Ersan'dan Pistons'a karşı 19 sayı

    Ersan'dan Pistons'a karşı 19 sayı

    Amerikan 'nde (NBA) forması giyen , takımının 'ı 118-115 yendiği maçta 19 sayı ve 5 ribaunt üretti.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. 'nın son sırasındaki , aynı konferansta play-off mücadelesi veren 'ı 118-115 mağlup etti.

    Ev sahibi Hawks'u galibiyete, 23 sayı, 7 asist üreten Dennis Schroder, 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Dewayne Dedmon ve 19 sayı, 5 ribauntla oynayan taşıdı.

    Pistons'ta Andre Drummond'ın 25 sayı, 15 ribaunt, 3 blok, Blake Griffin'in 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Reggie Bullock'un 20 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

    "Yeni" Cavaliers farklı kazandı
    Bu sezon beklentilerin altında kalan şampiyonluk adaylarından , yaptığı takas hamleleri sonrası Doğu Konferansı lideri 'e konuk oldu.

    Cavaliers, 4 yeni transferinin yüzde 51,5 isabetle 49 sayı attığı müsabakayı 121-99 kazandı. Bu isimlerden Jordan Clarkson 17, Rodney Hood 15, George Hill 12 ve Larry Nance 5 sayı kaydetti.

    LeBron James 24 sayı, 10 asist, 8 ribauntla "double double" yaptı. Önceki maçta olduğu gibi ilk 5'te sahaya çıkan ise 12 sayı ve 5 ribauntla oynadı.

    Doğu liderliğini 'a kaptıran Celtics'te Terry Rozier 21 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 18 sayı, 5 asist ve Marcus Morris 17 sayıyla mücadele etti.

    Jazz'dan peş peşe 9. galibiyet
    deplasmanından 115-96 galip ayrılan , üst üste 9. maçını kazandı.

    Jazz'ın skor yükünü, 27 sayı, 6 ribauntla oynayan Donovan Mitchell ve 24 sayı, 5 ribaunt üreten Joe Ingles taşıdı. Derrick Favors 15 sayı, 11 ribaunt, Rudy Gobert de 12 sayı, 11 ribauntla "double double"a imza attı.

    Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 39 sayıyla sahanın en skoreri oldu. C.J. McCollum ise 22 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

    NBA'e 6 maçla devam edilecek.

    Sonuçlar
    Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 103-123

    Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 118-115

    Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 99-121

    Indiana Pacers-New York Knicks: 121-113

    Houston Rockets-Dallas Mavericks: 104-97

    Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 111-106

    Thunder-Memphis Grizzlies: 110-92

    Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 96-115

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:01
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