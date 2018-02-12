Boston Celtics, Paul Pierce'in formasını emekli etti
NBA'de Boston Celtics, Cleveland Cavaliers ile oynadığı karşılaşma öncesinde takımda şampiyonluk yaşamış efsane isimlerinden Paul Pierce'ın 34 numaralı formasını emekli etti.
Pierce, 1999-2013 yılları arasında Boston Celtics forması giymiş, 24 bin 21 sayı, 6 bin 651 ribaund ve 4 bin 305 asist ile mücadele etmişti. Efsane basketbolcu, Boston ile 2008 yılında NBA şampiyonluğu da yaşamıştı.
Başarılı basketbolcu, 1998 NBA Draftı'nda Boston Celtics tarafından 10. sıradan seçilmişti. Brooklyn Nets ve Washington Wizards'da oynayan yıldız basketbolcu, 2017 yılında Los Angeles Clippers formasıyla parkelere veda etti.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:41
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Toplam 5
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ SERİ BİTİRİRSİN AMA YAKINDA SENİDE BİTİRECEKLER DOĞRAYACAKLAR GERÇİ DOĞRAYA DOĞRAYA BİTİREMEDİLER
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Trabzonspor'dan 'şike' açıklaması!
Toplam 1
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RECEP BELEK BİKMADINIZ KENDİNİZİ REZİL ETMEKTEN YETER BIRAKINDA FUTBOL OYNAYIN 7 SENEDİR NERDESİNİZ FENER DEVAMLI BURDAS SİZ NEDDESİNİZ YETER LİGE DÖN
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Love'dan Negredo'ya: 'Herkesin başına gelebilir'
Toplam 2
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Bence Satin Gitsin Cinden 10 Milyon € Teklif varmis Larin ve Love Üste Pektemek Yeter Bile bu Formla Pektemeki bile kesemez !
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