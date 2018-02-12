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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    , 'in formasını emekli etti

    Boston Celtics, Paul Pierce'in formasını emekli etti

    'de , Cleveland Cavaliers ile oynadığı karşılaşma öncesinde takımda şampiyonluk yaşamış efsane isimlerinden 'ın 34 numaralı formasını emekli etti.

    'de Doğu Konferansı ekiplerinden , 'ı onurlandırdı. TD Garden'da oynanan Cleveland Cavaliers karşılaşması öncesinde Pierce'ın forması emekli edildi. Yapılan törenle Paul Pierce'ın 34 numaralı forması TD Garden'a asıldı.

    Pierce, 1999-2013 yılları arasında Boston Celtics forması giymiş, 24 bin 21 sayı, 6 bin 651 ribaund ve 4 bin 305 asist ile mücadele etmişti. Efsane basketbolcu, Boston ile 2008 yılında NBA şampiyonluğu da yaşamıştı.

    Başarılı basketbolcu, 1998 NBA Draftı'nda Boston Celtics tarafından 10. sıradan seçilmişti. ve 'da oynayan yıldız basketbolcu, 2017 yılında formasıyla parkelere veda etti.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:41
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