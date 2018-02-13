“Türkiye Kupası’nı kıymetli kılan, bu sistemidir”
Sinan Erdem Spor Salonu’nda 14-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan PTT Erkekler Türkiye Kupası’nın basın toplantısı yapıldı. Toplantıya, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO’su Ömer Onan, PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’in yanı sıra kupada yer alacak olan takımların koçları ve oyuncuları katıldı.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek sözlerine başladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Türkoğlu, "Ulusumuzun bölünmez bütünlüğünün savunucusu olan TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kahraman askerlerimize rahmet diliyorum. Milli mücadeleye desteğimizi spor ailesi olarak dile getirmek görevimizdir. Dualarımız, canı pahasına ülkemizi müdafaa eden Mehmetçiğimiz'le" dedi.
Sezonun ilk yarısını ilk 8 sırada tamamlayan takımlarla Türkiye Kupası'nın oynanacağını söyleyen Türkoğlu, "Ligin ilk yarısını 8 sıra içinde tamamlayan takımlar arasında oynanacak kupada, Türkiye Kupası şampiyonu belli olacak. 21-25 Şubat'ta Mardin'de yapılacak olan kadınlar Türkiye Kupası'na da PTT destek verdi. Bu yıl kupaya katılan 8 takımın 5'i daha önce u kupayı kazandı. 3'ü ise geçen yıl kupayı ilk kez kazanan Banvit gibi kupayı kazanabilir. Kupanın heyecanını oluşturan bu eleme sistemi. Lige bu yıl yükselen Eskişehir Basket ve Sakarya BŞB'nin ilk 8 içinde olması, ligin ne kadar zorlu olduğunun göstergesidir. Bütün takımlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
KADINLAR TÜRKİYE KUPASI'NIN DA SPONSORU PTT OLDU
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun ardından konuşan PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Türkoğlu gibi Afrin'de devam eden harekata değindi. 'Cephedeki Mehmetçiğe Allah güç, kuvvet versin' diyerek sözlerine başlayan Bozgeyik, "Ülkenin tek çakıl taşını dahi korumak için canlarını feda eden kahramanlarımıza Allah güç kuvvet versin, şehitlerimize rahmet eylesin. Ülkemizin istiklalinde ve istikbalinde yer alan bir şirketin yöneticisi olarak, 177 yıllık bir PTT var. Sporumuzun gelişmesi için koşan PTT, bugün ve yarın ne gerekiyorsa yapacaktır. Sportmence, Türk basketboluna yakışan güzellikte olmasını diliyorum. Ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Bozgeyik'in konuşmasının ardından Kenan Bozgeyik ve Hidayet Türkoğlu, 21-25 Şubat'ta Mardin'de gerçekleşecek olan PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın isim sponsorluk sözleşmesini imzaladı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından kupada yer alacak olan takımların başantrenörleri ve oyuncuları konuştu.
HOCALAR VE OYUNCULAR TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLEDİ
Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan, Tofaş, Anadolu Efes, Banvit, Darüşşafaka, Eskişehir Basket ve Sakarya BŞB Başantrenörleri ve oyuncuları toplantıda hazır bulunurken, her bir takımın hocası ve oyuncusu, yaptığı konuşmalarda diğer takımlara başarılar diledi. Açıklamaların ardından takımların temsilcileri, başantrenörleri, oyuncuları, federasyon yetkilileri ve turnuva sorumluları toplu halde basın mensuplarına poz verdi.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:03
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Beşiktaş taraftarı alınmayacak! Flaş karar...
Toplam 3
Yorum
hayal bizde boşuna dekoder alıyoruz kan davası olmuş futbol maçları bile bu ne ya birdaha yayın satın alan namerttir
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Larin’e Bulgar talip
Toplam 2
Yorum
Bence Negredo cine Satilsin Love Larin Oynasin harcamayin bu adami
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Vagner Love, seriyi sürdürme peşinde
Toplam 1
Yorum
Bence Larin Artik Kadroya alin görmek istiyorum
“Türkiye Kupası’nı kıymetli kılan, bu sistemidir” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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