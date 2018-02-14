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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Doğuş - maçının galibi...

    Fenerbahçe Doğuş - Anadolu Efes maçının galibi...

    PTT 'nda Doğuş'u mağlup eden , yarı finale çıktı.

    PTT Erkekler çeyrek finalinde , Doğuş'u 83-80 yendi. Anadolu Efes bu galibiyet ile kupanın yarı finalinde Darüşşafaka'nın rakibi oldu.

    Mücadeleye iyi başlayan Anadolu Efes, ilk 5 dakikayı 13-8'lik üstünlükle kapadı. Fenerbahçe Doğuş'un üst üste top kayıpları yaşamasıyla Anadolu Efes, farkı çift hanelere çıkardı: 12-23. Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, İlk çeyreği 26-14'lük üstünlükle tamamladı.

    İkinci periyoda Guduric ve Datome'nin basketleriyle etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, 12'nci dakikada aradaki farkı 7 sayıya indirmeyi başardı: 19-26. Dunston ve Brown'ın üstün performansı ile durumu toparlayan Anadolu Efes, Simon'un bulduğu sayı ile aradaki farkı çift hanelere çıkardı: 25-36. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe Doğuş'un faul hakkını erken bitirmesini iyi değerlendirerek devreyi 45-36'lık üstünlükle tamamladı.

    Üçüncü periyotta lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe Doğuş karşısında etkili oyununu sürdürdü. Sarı-lacivertliler Vesely, Melih ve Guduric'in bulduğu sayılar ile aradaki farkı 8 sayıya indirse de bu periyodu da lacivert-beyazlı ekip üstünlükle sonlandırdı: 61-67.

    Dördüncü periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ve Datome'nin bulduğu sayılar ile durumu toparladı: 66-67. Anadolu Efes karşısında üstün oyununu bırakmayan sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın bitimine 3.50 kala sayı farkını korudu: 73-75. Karşılaşma boyunca iyi oyun sergileyen Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş'u 83-80 mağlup ederek yarı finalde Darüşşafaka Basket'in rakibi oldu.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:07
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