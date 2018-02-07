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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Milliler İsveç'te kapalı gişe

    Milliler İsveç'te kapalı gişe

    A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda oynayacağı İsveç mücadelesinin biletlerinin tükendiği açıklandı.

    2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda oynadığı iki maçı kazanarak liderliğe yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerin ikinci penceresinde İsveç ile deplasmanda karşılaşacak. Stockholm'deki Hovet Arena'da 23 Şubat'ta oynanacak maç öncesinde, İsveçliler maça yoğun ilgi gösterdi. İsveç Basketbol Federasyonu'ndan gelen açıklamada 7 bin 500 kişilik salonda oynanacak maçın biletlerinin tamamı tükendiği belirtildi.

    12 DEV ADAM SAHADA, TARAFTARLAR TRİBÜNDE LİDER BAŞLADI
    Ay-yıldızlılar, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında 'yı Bursa'da 85 - 73, ikinci maçında ise 'yı Kiev'de 67 - 60 mağlup ederken, Bursa'da tribünlerin tamamını dolduran ve Kiev'de de millileri yalnız bırakmayan Türk taraftarlar da verdikleri destekle elemelerin yıldızı olmuştu. Tofaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada taraftarlar 6 bin 500 kişilik salonun tamamını doldurarak, galibiyete büyük katkı sağlamıştı.

    FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE İKİNCİ PENCEREDEKİ MAÇLAR DEPLASMANDA
    2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na aldığı iki galibiyetle lider olarak başlayan 12 Dev Adam, ikinci pencerede oynayacağı ilk maçında 23 Şubat'ta İsveç, ikinci maçında ise 26 Şubat'ta ise ile deplasmanda karşılaşacak. Elemelerde ilk turun 3. ayağındaki maçlar ise Haziran ayında oynanacak. Üç pencerede oynanan maçların ardından gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar ikinci tura yükselerek 4,5 ve 6. penceredeki maçları oynamaya hak kazanacak.


    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:26
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