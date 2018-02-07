Milliler İsveç'te kapalı gişe
A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda oynayacağı İsveç mücadelesinin biletlerinin tükendiği açıklandı.
12 DEV ADAM SAHADA, TARAFTARLAR TRİBÜNDE LİDER BAŞLADI
Ay-yıldızlılar, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Letonya'yı Bursa'da 85 - 73, ikinci maçında ise Ukrayna'yı Kiev'de 67 - 60 mağlup ederken, Bursa'da tribünlerin tamamını dolduran ve Kiev'de de millileri yalnız bırakmayan Türk taraftarlar da verdikleri destekle elemelerin yıldızı olmuştu. Tofaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada taraftarlar 6 bin 500 kişilik salonun tamamını doldurarak, galibiyete büyük katkı sağlamıştı.
FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE İKİNCİ PENCEREDEKİ MAÇLAR DEPLASMANDA
2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na aldığı iki galibiyetle lider olarak başlayan 12 Dev Adam, ikinci pencerede oynayacağı ilk maçında 23 Şubat'ta İsveç, ikinci maçında ise 26 Şubat'ta ise Letonya ile deplasmanda karşılaşacak. Elemelerde ilk turun 3. ayağındaki maçlar ise Haziran ayında oynanacak. Üç pencerede oynanan maçların ardından gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar ikinci tura yükselerek 4,5 ve 6. penceredeki maçları oynamaya hak kazanacak.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:26
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Şenol Güneş'ten Ümit Özat cevabı
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST ŞENOL GÜNEŞ NE KADAR AGLAK Bİ ADAMSIN YA
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Markovic kiralandı
Toplam 1
Yorum
Enda Çok çok yetenekli idi, futboluna zeka katarsa piyasa değeri 40-50 eder.
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 2
Yorum
ua5454 cocuk iyi. arada bir bjkye attıgı golu acar izlerim .az paraya kaptırdık ona üzülüyorum 10a al 12ye ver yazık
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