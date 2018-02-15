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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Devler açıklandı

    Devler açıklandı
    2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 23 Şubat'ta ve 26 Şubat'ta da ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu. , F.Bahçe, G.Saray, ve P.Karşıyaka'dan 2, A.Efes, Banvit, Basket, ile Tofaş'tan birer oyuncu aday kadroda yer aldı.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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