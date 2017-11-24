 Rakibimiz Khimki – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Rakibimiz Khimki

    Rakibimiz Khimki
    F.Bahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde bugün beIN SPORTS 3'ten yayınlanacak maçta 20.45'te Rusya'dan Khimki'yi Ülker Salonu'nda ağırlayacak. Temsilcimiz 5 galibiyet, 3 yenilgiyle 4. sırada. Khimki de aynı galibiyet sayısına sahip.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:35
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