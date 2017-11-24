Letonya'yı ezdik

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilk maçında Türkiye Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'yı 85-73 mağlup etti. Bursa'daki Tofaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında maça kötü başlayan 12 Dev Adam, ilk çeyreği 20-14 geride tamamlasa da toparlanmayı bildi. İkinci periyotta yakaladığı seriyle skoru 37-34'e getirip devreye önde giren ay-yıldızlılar, ikinci yarıda da etkili oyununu devam ettirdi.



3. ÇEYREKTE FARKI AÇTI

A Milli Basketbol Takımımız, üçüncü çeyrekte rakibine 30-20'lik üstünlük sağlayarak son çeyreğe 67-54 önde girdi. Son periyotta Letonya ile başa baş bir mücadele ortaya koyan Türkiye, sahadan 85-73 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı temsilcimiz 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki 2. maçında yarın Ukrayna ile karşılaşacak.



SARICA: GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ

Ay-yıldızlı ekibimizin başantrenörü Ufuk Sarıca, grubun ilk maçında elde edilen galibiyetin önemli olduğunu vurgulayıp, "Oyuncularımı kutluyorum. Sırada Ukrayna maçı var. Buradan da iyi bir skorla ayrılıp 2'de 2 yapmak istiyoruz" dedi.



BATURALP UNUTULMADI

Maç öncesinde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden basketbolun efsane isimlerinden Mehmet Baturalp de unutulmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Baturalp'in ailesine maç öncesinde plaketin yanı sıra, Baturalp'in isminin yazılı olduğu ay yıldızlı forma verdi. Aynı zamanda Baturalp için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca Baturalp'in forması salona asıldı.