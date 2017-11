Milliler yoğun maç trafiğini eleştirdi

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2019 yılında Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılabilmek için eleme karşılaşmalarında 24 Kasım Cuma günü Bursa'da Letonya'da ile, ardından 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. Pazartesi günü maçın oynanacağı TOFAŞ Spor Salonu'nda ilk çalışmasını yapan milli takımda hazırlıklar bugün de devam ederken oyuncular Melih Mahmutoğlu, Barış Ermiş ve Semih Erden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



MELİH MAHMUTOĞLU: "EV SAHİBİYKEN ÇOK COŞKULU OYNUYORUZ"

Letonya mücadelesinin zorlu geçeceğine işaret eden Melih Mahmutoğlu, "Bizim için önemli olan kendi basketbolumuzu sahaya yansıtmak. Herkesin bildiği gibi biz, ev sahibiyken gerçekten çok coşkulu oynuyoruz. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda gösterdik. Maçın sonuna kadar savaşıyoruz. Yine aynı şekilde aynı kimlikle sahada olacağız. Sonucunda da evimizde Letonya karşısında kazanmak istiyoruz. Bütün Bursa halkını maça davet ediyoruz. Burada güzel bir ortam olacak. İnşallah burada kazanırız, ondan sonra Ukrayna maçımız var. Burada 2'de 2 yapıp, inşallah en sağlıklı verimli bir milli takım süreci geçireceğiz" dedi.



"OYUNCULAR BU SENE DÜŞÜNÜLMÜYOR"

FIBA ile Euroleague organizasyonlarındaki yoğun maç temposuna ilişkin eleştirilerde bulunan Melih Mahmutoğlu, "Şu an oyuncular için sağlıklı bir ortam yok. Oyuncular bu sene özellikle düşünülmüyor. Tabii ki de oyuncular olarak buraya geldiğimiz için, bu kutsal formayı giydiğimiz için çok mutluyuz ama burada oyuncular gerçekten çok zor durumda kalıyor. Çeşitli eleştiriler oldu, bunlar olacaktır. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Sonuçta biz buraya geldik, bu kutsal formayı giyeceğiz. En iyi şekilde kanımızın son damlasına kadar savaşacağız ama oyuncular için kesinlikle doğru bir ortam, doğru bir sezon ilerlemiyor. İnşallah hiçbir oyuncu, ciddi sakatlık yaşamadan bu seneyi güzel bir şekilde atlatırız. İnşallah doğru bir şekilde tekrardan oyuncular için en sağlıklı en verimli fikstür oluşur. Artık bunu kim yapıyorsa, çok fazla söylenecek şeyler var tabii ki ama söyleyemiyoruz" diye konuştu.

"EN DEĞER VERDİĞİM İKİ FORMAYI GİYİYORUM"

Kendisi içinse hem Fenerbahçe'de hem de A Milli Takım'da sezonun iyi devam ettiğini söyleyen Melih Mahmutoğlu, "Bu sene de iyi başladım, kaptan olarak Fenerbahçe'de inşallah kupalar kaldırmaya devam ederim. Kendim oyuncu olarak her zaman şunu düşünüyorum, şu an hayatımda en değer verdiğim iki formayı giyiyorum. Biri Türkiye Milli forması diğeri ise Fenerbahçe forması. Bu benim için çok büyük bir şans, ben burada Fenerbahçe'deyken her zaman, oynayıp oynamamak hiç önemli değil sahada en iyisini vermek için uğraşıyorum, burada da en iyisini vermeye çalışıyorum" dedi.



BARIŞ ERMİŞ: "HERKESİN BİZİ DESTEKLEMESİNİ İSTİYORUZ"

A Milli Basketbol Takımı'nın tecrübeli isimlerinden biri olan Barış Ermiş ise, önlerinde çok zorlu maçların olduğunu vurgulayarak, "Bunun sezon arasında olmasının da biraz çalkantıları vardı ama sonuçta buradayız. Cuma günü bütün Bursa seyircisinin salonu doldurmasını, herkesin bizi sonuna kadar desteklemesini bekliyoruz. Biz kısa sürede elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonuçta her zamanki gibi, Ufuk ağabeyin sisteminde de savaşan bir takım sonuna kadar elinden gelenin en iyisini yapan bir takım göreceklerinden şüphesi olmasın kimsenin" ifadelerini kullandı.



"HATAYI TELAFİ EDEMEYECEĞİMİZ BİR DÖNEMDEYİZ"

3 senedir Bursa'da olduğunu dile getiren ve ligde TOFAŞ ile birlikte maçın oynanacağı TOFAŞ Spor Salonu'nu kadroda en yakından tanıyan isim olan Barış Ermiş, "Son Anadolu Efes maçında gerçekten müthiş bir kalabalık vardı. Tabii ki bu bir milli maç, milli maçın yeri apayrı oluyor. Takım tutmadan herkes buraya geliyor. Çok coşkulu bir seyirci var Bursa'da. Letonya maçı çok önemli bir maç, kendi sahamızda maç kaybetmememiz lazım. Çünkü çok kısa bir dönem, Hatayı telafi edemeyeceğimiz bir dönemdeyiz. Salonun dolu olacağından benim şüphem yok ama maç boyunca desteklerini bizden esirgemesinler" diye konuştu.



SEMİH ERDEN: "HAVA VE ATMOSFER ÇOK OLUMLU"

Bu sezon yeniden form tutan bir diğer başarılı oyuncu Semih Erden ise Letonya'nın son karşılaştıkları maçtaki durumundan kadro olarak, çok farklı olduğunu belirterek "Dolayısıyla onların ne oynadığını bilmiyoruz ama bizim için önemli olan bizim ne oynadığımız. Buradaki antrenmanlar da ona yönelik. Şu andaki hava ve atmosfer çok olumlu. Herkes sahada farkını, elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bu da bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Bu uyumu yakalayıp maçta da aynı performansı vermek. İnşallah, evimizdeki maçı kazanıp bir sonraki maçı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"ORGANİZASYON HATASI"

Yoğun eleştiri gören maç trafiğine dair de görüşlerini paylaşan Semih Erden, "Bu sistemin avantajı şöyle, zaten gelen oyuncuların hepimiz hazır bir şekilde geliyoruz. Sonuçta herkes kendi takımında süre alıyor, oynuyor. Dolayısıyla daha hazır ve verimli bir şekilde Milli Takım'a geliyoruz. Onun dışında format olarak da FIBA ile Euroleague'in arasında sıkışmış bir takvim olarak görüyorum ben bunu. Bu şekilde oyuncuların ağır eleştiri alabilecek bir şey olarak görmüyorum, tamamen bu organizasyon hatası. Bu da onları bağlayacak bir şey, oyuncuları değil. Tabii ki herkes Milli Takım için kanının son damlasına kadar mücadele eder, o formayı giymek için her şeyi yapar. Nitekim de gelen gelmeyen arkadaşlarımızın hepsi Milli Takım seviyesinde oyuncular. Yazın da bizimle beraberlerdi, şimdi de olmak isterlerdi ama organizasyonun vermiş olduğu bir durum. Bu durum kimi için kötü, kimi için iyi. Biz de bunu maçta göreceğiz" ifadelerini kullandı.