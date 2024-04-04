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Bahçeşehir finalde

FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanşında İtalya’nın Itelyum Varese takımını 81-73 yenen Bahçeşehir Koleji finalde Chemnitz ile eşleşti

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Bahçeşehir finalde

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında sahasında İtalya'nın Itelyum Varese takımını 81-73 yendi. Yarı final ilk maçında deplasmanda rakibine 81-80 mağlup olan Bahçeşehir Koleji, rövanşı 8 sayı farkla alarak adını finale yazdırdı. Temsilcimiz finalde Niners Chemnitz ile eşleşti.

FİNAL 17-24 NİSAN'DA

Karşılaşmanın ardından konuşan Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Dejan Radonjic "Maçın tamamını önde götürdük. Son dakikalarda geri dönmelerine izin versek de gerekli sonucu alıp finale yükseldik. Umarım finali kazanan taraf oluruz" diye konuştu. Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Alman ekibi Niners Chemnitz ile final maçlarını 17 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak.

TOFAŞ KAYBETTİ: 77-83

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Tenerife ekibine 83-77 yenildi.

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