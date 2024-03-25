Haberler Basketbol Beşiktaş BOA 98-93 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU - ÖZET) Beşiktaş BOA yarı finalde!

Beşiktaş BOA 98-93 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU - ÖZET) Beşiktaş BOA yarı finalde!

Son dakika spor haberleri... ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı deplasmanda 98-93 yendi ve seride 2-0 öne geçerek yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 16:16
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Beşiktaş BOA 98-93 Nesibe Aydın (MAÇ SONUCU - ÖZET) Beşiktaş BOA yarı finalde!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın'ı deplasmanda 98-93 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

Beşiktaş BOA, yarı finalde ÇBK Mersin'le karşılaşacak.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Kerem Baki, Halil Erkoç, Samet Biner

Nesibe Aydın: Thomas 29, Pelin Derya Bilgiç 9, Cannon 19, Coates 12, Zec 10, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Gamze Takmaz, İlayda Güner 10

Beşiktaş BOA: Evans 25, Elif Bayram 13, Krivacevic 7, Nogic 20, Li 19, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Melek Uzunoğlu 6

1. Periyot: 31-29

Devre: 49-46

3. Periyot: 72-75

Beş faulle çıkan: 33.01 Coates (Nesibe Aydın)

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