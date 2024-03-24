Galatasaray Ekmas 96 - 101 Büyükçekmece Basketbol (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray Ekmas'ı normal süresi 85-85 tamamlanan maçta uzatma bölümü sonunda 101-96 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Galatasaray'da 28 sayıyla Dee Bost oldu. Büyükçekmece Basketbol'da ise Marcquise Reed 27 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı. Bu sonucun ardından Büyükçekmece Basketbol ligdeki 10'uncu galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 12'nci mağlubiyetini aldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

GALATASARAY EKMAS: Dee Bost 28, Göksenin Köksal 2, McCormack 15, Sadık Emir Kabaca 20, Walden 5, Karahan Efeoğlu 8, Halilovic 7, Prepelic 11, Rafi Ömer Oralkan, İsmet Akpınar

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Perez 15, Reed 27, Bruinsma 13, Emircan Koşut 10, Franke 20, Thomas 12, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2, Leon Apaydın

PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: 27-18

DEVRE: 44-43

3. PERİYOT: 65-67

NORMAL SÜRE: 85-85

5 FAUL: 37.38 Bruinsma (Büyükçekmece Basketbol), 44.50 Prepelic (Galatasaray Ekmas)