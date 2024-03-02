Manisa Büyükşehir Belediyespor 78-70 Beşiktaş Emlajet (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Emlakjet'i 78-70 yendi.

Karşılaşmaya Mitchell'ın sayılarıyla başlayan konuk ekip, 7. dakikayı 9-7 önde geçti. Anderson ve Cruz'un sayılarıyla 13-9 üstünlük kuran Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1. periyodu 19-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta farkı 12 sayıya (38-26) çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 40-31 önde gitti.

Üçüncü periyoda Needham ve Berk'in etkili oyunuyla başlayan Beşiktaş Emlakjet, 25. dakika içinde Needham'ın 3 sayılık basketiyle 49-48 üstünlük kurdu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, tekrar öne geçtiği periyodu 60-56 üstün bitirdi.

Son periyodun başında rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 5 dakikaya 74-64 önde girdi. Beşiktaş Emlakjet, Needham ve Berk'le 6-0'lık seri yakalasa da ev sahibi ekip müsabakadan 78-70 galip ayrıldı.