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FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması’nda ilk 10 belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Olimpiyat Elemeleri 2024’ün sona ermesinin ardından dünya sıralamasını paylaştı. Sıralamada Almanya ve Macaristan büyük yükseliş gösterirken, Türkiye ise 405.5 puanla 14. sıradaki yerini korudu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 13:36
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FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması’nda ilk 10 belli oldu

Uluslararası Basketbol Federasyonu, kadınlar dünya sıralamasını yayımladı. İlk 10'un değişmediği listenin en başında Amerika, ikinci sırada Çin ve üçüncü sırada ise Avustralya bulunurken, dördüncü İspanya ve beşinci Kanada oldu. Almanya, Paris 2024 Kadınlar Olimpiyat Basketbol Turnuvası'na bilet almaya hak kazanarak önemli bir başarı elde ederken, ilk kez de Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Bu başarının ardından sıralamada 6 basamak yükselerek 19.'luğa yerleşen Almanya, ilk 20 içine girmiş oldu.

Macaristan da sıralamada beş basamak yükselerek 16.'lığa yerleşti.

Brezilya hariç, FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması'nda ilk 10'da yer alan her ülke Paris 2024'e katılma hakkı kazandı.

SIRALAMADA İLK 20'DE YER ALAN ÜLKELER ŞU ŞEKİLDE:

1- ABD 834.8 puan

2- Çin 686 puan

3- Avustralya 668.8 puan

4- İspanya 658.1 puan

5- Kanada 653.4 puan

6- Belçika 652.8 puan

7- Fransa 649.2 puan

8- Brezilya 598 puan

9- Japonya 594.2 puan

10- Sırbistan 580.3 puan

11- Porto Riko 495.1 puan

12- Nijerya 490.1 puan

13- Kore 444.8 puan

14- Türkiye 405.5 puan

15- İtalya 378.4 puan

16- Macaristan 357.7 puan

17- Bosna Hersek 341.4 puan

18- Yunanistan 338.8 puan

19- Almanya 322.8 puan

20- Mali 322.5 puan

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